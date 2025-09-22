На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали о «большой повестке» встречи Лаврова и Рубио

МИД РФ: планируется встреча Лаврова и Рубио с большой повесткой
true
true
true
close
Reuters

В настоящее время российская и американская стороны планируют встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы госдепа США Марко Рубио в рамках Генассамблеи ООН. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Она [встреча] планируется, повестка большая <...>. Сама по себе встреча важная», — сказал дипломат.

23 сентября начнется неделя высокого уровня 80-й сессий Генассамблеи ООН, на полях которой Лавров проведет десятки встреч. Кроме того, ожидается встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сейчас идет подготовка переговоров.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее миссия РФ при ООН обвинила Европу в попытке настроить Трампа против Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами