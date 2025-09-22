В МИД РФ рассказали о «большой повестке» встречи Лаврова и Рубио

МИД РФ: планируется встреча Лаврова и Рубио с большой повесткой

В настоящее время российская и американская стороны планируют встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы госдепа США Марко Рубио в рамках Генассамблеи ООН. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Она [встреча] планируется, повестка большая <...>. Сама по себе встреча важная», — сказал дипломат.

23 сентября начнется неделя высокого уровня 80-й сессий Генассамблеи ООН, на полях которой Лавров проведет десятки встреч. Кроме того, ожидается встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сейчас идет подготовка переговоров.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее миссия РФ при ООН обвинила Европу в попытке настроить Трампа против Москвы.