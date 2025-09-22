В МИД анонсировали десятки встреч Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Десятки встреч главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова прорабатываются на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Мы уже говорили о том, что прорабатываются десятки двусторонних и многосторонних встреч у Сергея Лаврова, как это обычно бывает на Генассамблее, в том числе и с американской стороной», — сказала она.

До этого в полиции Нью-Йорка заявили, что задействуют для охраны порядка все возможные силы, включая саперов, вертолеты, дроны и антитеррористические группы. Правоохранители начали перекрывать для движения автомобилей примыкающие к штаб-квартире ООН улицы. Жители некоторых «закрытых» улиц получили специальные пропуска для прохода через полицейские кордоны.

Участок Первой авеню возле штаб-квартиры ООН вместе с прилегающим к ней улицами перекрываются бетонными блоками, спецтехникой и автомобилями полиции. Кроме того, в обеспечении правопорядка участвуют и полицейские катера.

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований устава ООН.