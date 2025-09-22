На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД анонсировали десятки встреч Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Kevin Lamarque/Reuters

Десятки встреч главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова прорабатываются на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Мы уже говорили о том, что прорабатываются десятки двусторонних и многосторонних встреч у Сергея Лаврова, как это обычно бывает на Генассамблее, в том числе и с американской стороной», — сказала она.

До этого в полиции Нью-Йорка заявили, что задействуют для охраны порядка все возможные силы, включая саперов, вертолеты, дроны и антитеррористические группы. Правоохранители начали перекрывать для движения автомобилей примыкающие к штаб-квартире ООН улицы. Жители некоторых «закрытых» улиц получили специальные пропуска для прохода через полицейские кордоны.

Участок Первой авеню возле штаб-квартиры ООН вместе с прилегающим к ней улицами перекрываются бетонными блоками, спецтехникой и автомобилями полиции. Кроме того, в обеспечении правопорядка участвуют и полицейские катера.

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований устава ООН.

