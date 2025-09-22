Трамп проведет встречу с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 сентября проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с руководством ряда других государств, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Трансляцию ее брифинга вел YouTube-канал президентской администрации.

«Президент проведет несколько встреч: с генсеком ООН, а также лидерами Украины, Аргентины, Катара и Евросоюза», — заявила Левитт.

23 сентября начинается неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. На полях ГА готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Также глава российского МИД встретится с представителями других мировых держав и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

