Сенатором от Курской области стала олимпийская чемпионка Ламонова

Хинштейн: олимпийская чемпионка Ламонова назначена сенатором от Курской области
Олимпийская чемпионка Евгения Ламонова назначена сенатором от исполнительной власти Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Распоряжение о наделении Евгении Алексеевны полномочиями представлять региональное Правительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ подписал сегодня», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что Ламонова не раз доказывала свою преданность Курской области и готовность служить на благо развития региона. Губернатор отметил, что новый сенатор сможет найти общий язык с федеральными коллегами и достойно представить интересы области на федеральном уровне.

19 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым наделил своего бывшего помощника Тимура Нагуманова полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. До этого пост занимал Александр Терентьев.

Ранее в Туве избрали нового сенатора с опозданием на семь месяцев.

