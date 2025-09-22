Иран дал «евротройке» выбор из двух вариантов взаимодействия с Тегераном

МИД Ирана: «евротройке» пора сделать выбор между сотрудничеством и конфликтом

Франции, Великобритании и Германии, которые составляют так называемую «евротройку», пора сделать выбор между сотрудничеством и конфронтацией с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время моей поездки в Нью-Йорк я встречусь с большинством министров иностранных дел европейских стран. Сейчас все стороны должны решить, что выбрать: сотрудничество или конфронтацию», — сказал министр.

Он добавил, что если Тегерану не удастся договориться с Западом, то будут приняты «необходимые меры».

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

В МИД Ирана назвали случившееся «незаконным шагом «евротройки», который подрывает дипломатические усилия. После этого Тегеран остановил взаимодействие с МАГАТЭ.

Ранее Рябков призвал страны «евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.