Трамп в ближайшие дни встретится с президентом Аргентины

Минфин США: Трамп встретится с президентом Аргентины Милеем 23 сентября
true
true
true
close
Agustin Marcarian/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп 23 сентября в Нью-Йорке проведет встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в соцсети X.

«Президент Соединенных Штатов и я встретимся с президентом Милеем во вторник на Манхэттене», — говорится в заявлении.

Он добавил, что подробная информация будет опубликована после встречи глав двух государств.

Президент США также в скором времени планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно данным источника РИА Новости, во время встречи 25 сентября намерены обсудить украинский конфликт, однако речи о конкретных инициативах нет.

Политолог, ведущий эксперт аналитической сети «АнкараМосква» Энгин Озер заявил, что в ходе предстоящей встречи Эрдоган может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения переговоров между лидерами государств.

Озер так же говорил, что одной из тем может стать встреча Трампа, президента России Владимира Путина и их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

