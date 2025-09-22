На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Египет продвигает идею «арабского НАТО» из-за политики Израиля

JINI/Global Look Press

В арабском мире Египет продвигает идею «арабского НАТО» на фоне заявлений Израиля об аннексии части Палестины. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Гораздо более серьезный ответ ждет Израиль не в Европе, а со стороны арабского мира, где происходящее в Газе вызывает острую негативную реакцию. У Израиля наверняка возникнут большие проблемы со странами региона. И расхлебывать все это придется обычным людям, возможно, не один десяток лет», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, Египет уже продвигает идею создания «арабского НАТО». Арабские лидеры всерьез обсуждают идею военной коалиции, чтобы «дать отпор израильтянам».

На этом фоне, отметил Джабаров, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «больше обеспокоен сохранением собственной власти».

До этого британская газета Financial Times писала о том, что министры в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху призывают его аннексировать территории Западного берега после решения ряда стран Запада признать Палестину.

На этом фоне портал Axios писал, что Нетаньяху ждет «зеленого света» от президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».

Война в Газе
