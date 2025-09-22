На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва считает, что Украина уже «де-факто интегрируется» в НАТО

МИД Литвы: Украина де-факто интегрируется в НАТО
Yves Herman/Reuters

Украина «де-факто» интегрируется в НАТО. С таким мнением выступил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает «Украинская правда».

«Мы де-факто интегрируемся, де-факто сотрудничаем. И тогда мы однажды решим, что меры безопасности стали де-факто реальностью», — сказал он.

По его словам, несмотря на «затихание» публичных заявлений относительно будущего Украины в НАТО, процесс продолжается.

1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович отметил, что вступление страны в НАТО станет «катастрофой» и прямой дорогой к гражданской войне. Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что одной из главных причин начала специальной военной операции стали «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Он отметил, что Москва на протяжении многих лет подчеркивала, что членство Украины в альянсе представляет прямую угрозу безопасности РФ.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».

Новости Украины
