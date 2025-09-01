На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Янукович назвал вступление Украины в НАТО «катастрофой» для страны

Янукович: членство Украины в НАТО станет катастрофой и путем к гражданской войне
Вступление Украины в НАТО станет «катастрофой» и прямой дорогой к гражданской войне. Такое мнение выразил бывший президент страны Виктор Янукович в беседе с журналистами, его слова передает РИА Новости.

«Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», — отметил Янукович.

Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

1 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что одной из главных причин начала специальной военной операции (СВО) стали «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Он отметил, что Москва на протяжении многих лет подчеркивала, что членство Украины в альянсе представляет прямую угрозу безопасности РФ.

По словам Путина, конфликт на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за госпереворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события спровоцировали западные страны. Президент добавил, что для урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины, в частности, восстановить баланс в сфере безопасности.

Ранее в Германии призвали Украину отказаться от вступления в НАТО.

