Вице-президент Ирана Эслами прибыл в Москву на переговоры

Посольство Ирана: вице-президент страны Эслами встретится с представителями РФ
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Организации по атомной энергии Ирана, вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Москву на переговоры с представителями РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Исламской Республики в российской столице.

Из заявления следует, что политик в рамках визита примет участие в мероприятиях форума «Мировая атомная неделя». Также он встретится с представителями РФ, при этом в тексте не уточняется, какие вопросы будут обсуждаться в ходе переговоров.

19 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ООН сообщили, что Совет Безопасности Всемирной организации не принял резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В связи с этим действие санкций ООН против Ирана может быть возобновлено. Ожидается, что это произойдет уже на текущей неделе.

В августе заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади предупредил, что страна может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если «евротройка» (Великобритания, Германия и Франция) запустит механизм возобновления действия санкций Всемирной организации в отношении Ирана.

Ранее в РФ назвали провокационной политику европейских стран в отношении Ирана.

