В России усомнились в возможности вторжения США в Афганистан

Кабулов: США вряд ли решатся на вторжение в Афганистан из-за базы Баграм

США вряд ли вторгнутся в Афганистан, результаты для Вашингтона могут быть плачевными. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа о намерении вернуть себе военную базу Баграм в Афганистане «сильно смахивает на хайп с Гренландией и Канадой».

Результаты будут плачевными для США, афганцам же к войне не привыкать», — высказал мнение российский дипломат.

18 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база приоритетна для Вашингтона, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Позднее Трамп пригрозил властям Афганистана «плохими последствиями» в случае, если они откажутся добровольно отдать ему военную базу в провинции Парван. В ответ на это правительство азиатской республики указало американскому лидеру на соглашение о невмешательстве США во внутреннюю политику.

Ранее стала известна причина взрыва у военной базы в афганском Баграме.