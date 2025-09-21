На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле пригрозили странам, признавшим Палестину

Нетаньяху заявил, что палестинское государство никогда не будет создано
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Западный Иерусалим даст «официальный ответ» признавшим Палестину странам на следующей неделе. Послание Нетаньяху опубликовал в своем Telegram-канале его советник Дмитрий Гендельман.

«Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Подождите», — заявил он.

По словам Нетаньяху, палестинское государство никогда не появится.

«Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет. Годы я противостоял колоссальному давлению — и внутреннему, и внешнему — чтобы не допустить создания этого террористического образования. <..> Мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии — и продолжим этот путь», — подчеркнул он.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

Ранее Нетаньяху призвал США надавить на Египет.

Все новости на тему:
Война в Израиле
