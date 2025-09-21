Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине

Келлог: Трамп хочет мирного соглашения по Украине сейчас, но это сложно

Специальный представитель президента США Кит Келлог в интервью газете The Telegraph заявил о своих разногласиях с американским лидером Дональдом Трампом по плану завершения войны на Украине.

По его словам, что глава Белого дома стремится к подписанию мирного договора, а не к режиму прекращения огня. В свою очередь, Келлог считает, что мирное соглашение должно последовать за перемирием.

«Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить ее будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент

[США] Трамп хочет мира сразу, но это сложно», — сказал он.

В ходе интервью Келлог также отметил, что Трамп проявляет в частных беседах большее недовольство в отношении Путина, чем демонстрирует это публично. По его словам, американский лидер в действительности раздражен в связи с тем, что личные взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным не приносят результаты.

20 сентября агентство Reuters писало, что противоречивая политика Трампа по отношению к России вызывает усталость у европейских дипломатов, работающих в Вашингтоне.

Ранее в Кремле высказались об усилиях США и Трампа по урегулированию конфликта на Украине.