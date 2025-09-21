На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата признания Палестины премьером Британии

BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября
Alastair Grant/Reuters

Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщили британская вещательная корпорация «Би-би-си» и телеканал Sky News.

По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В июле Стармер заявил, что признание Государства Палестина должно стать одним из шагов на пути к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр добавил, что он занимает однозначную позицию в данном вопросе.

17 сентября газета Times сообщила, что Великобритания объявит о признании независимости Палестины уже в эти выходные после окончания визита в Лондон президента США Дональда Трампа. По ее данным, Стармер отложил заявление до окончания визита американского лидера из-за опасений, что этот вопрос может стать основной темой на пресс-конференции двух лидеров.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.

