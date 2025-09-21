Эксперты назвали символическим шагом признание Палестины

Решение ряда стран признать Палестину представляет собой символический шаг, недостаточный для защиты жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов-международников.

«Намерение европейских стран признать Государство Палестина запоздало... Этот шаг стал результатом развития политической ситуации, включая израильскую войну в секторе Газа и рост мирового движения в поддержку палестинского дела, что вынудило эти страны скорректировать свои позиции», — сказал директор Палестинского центра устойчивости Халед Абдель Маджид.

По его словам, решение о признании Палестины не принесет ощутимых результатов. Однако, как отметил эксперт, подобная мера может оказать положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Арабский эксперт по международным отношениям и СМИ Макрам Хури Махул добавил, что признание Палестины «требует четкого и исчерпывающего пояснения». Он уточнил, что реализация решения должна включать в себя принятие границ страны на момент 1967 года, закрепление статуса Восточного Иерусалима в качестве столицы, а также предоставление права на возвращение палестинских беженцев.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

21 сентября британская вещательная корпорация «Би-би-си» и телеканал Sky News сообщили, что Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье. По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр королевства Кир Стармер.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.