Великобритания в ближайшие дни признает Палестину

Великобритания объявит о признании независимости Палестины уже в эти выходные после окончания визита в Лондон президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Times.

По ее данным, британский премьер-министр Кир Стармер отложил заявление о признании Палестины до окончания визита Трампа из-за опасений, что этот вопрос может стать основной темой на пресс-конференции двух лидеров. После того, как Трамп покинет Великобританию, Стармер официально заявит о признании Палестины.

31 августа газета Guardian сообщила, что Британия намерена в сентябре официально признать Палестину.

10 августа сообщалось, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

Ранее в Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины.