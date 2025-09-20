Венгрия призвала ЕС признать участников «Антифа» террористами

Сийярто направил Каллас письмо с призывом к ЕС о признании «Антифа» террористами

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо руководителю евродипломатии Кае Каллас с призывом признать террористами участников леворадикального движения «Антифа». Об этом сообщает ТАСС.

«Я настоятельно рекомендую Евросоюзу последовать примеру [США], внести движение «Антифа» в список террористических организаций и ввести необходимые ограничительные меры в отношении связанных с ними групп лиц», — высказался министр.

По его мнению, координация действий между странами в таких вопросах очень важна.

19 сентября нижняя палата парламента Нидерландов одобрила решение о признании движения «Антифа» террористической организацией. По данным СМИ, сразу несколько политических партий поддержали резолюцию, в которой говорится о склонных к насилию активистах-леворадикалах.

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт планирует принять аналогичное решение в отношении леворадикалов.

Ранее в Венгрии отказались перестать закупать нефть из России.