Небензя обвинил Британию, ФРГ и Францию в хронических нарушениях СВПД

Небензя: США, Великобритания, Франция и Германия отказали РФ во встрече по СВПД
true
true
true
close
Brendan Mcdermid/Reuters

«Евротройка» в лице Великобритании, Германии, Франции отказали России во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, текст его выступления размещен на сайте постпредства.

«На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, «в семейном кругу» обсудить пути выхода из нынешнего кризиса», — заявил он.

Однако, Великобритания, Франция, Германия, а также присоединившиеся к ним США, ответили на российское предложение отказом. Небензя подчеркнул, что сложившаяся ситуация является ярким примером того, как европейские страны отвергают язык дипломатии, отдавая предпочтение шантажу и угрозам.

Постпред также заявил, что внесение рассмотренного сегодня проекта является прямым нарушением резолюции 2231 и СВПД, являющегося ее неотъемлемой частью. По этой причине РФ не признает ни якобы совершенных, ни никаких дальнейших шагов в этом контексте. Небензя добавил, что СВПД предполагал постепенное снятие санкций с Ирана.

Ранее Иран счел незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям.

