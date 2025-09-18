Кадыров ответил на вопрос об ошибках прошлого у руководителей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ответил на вопрос, допускали ли ошибки его предшественники на политическом посту и что бы он изменил с момента, когда возглавил регион. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он бы не стал ничего менять, потому что в начале 2000-х годов были другие возможности, и тогда были приняты единственно правильные решения. Чиновник отметил, что в то время не было возможности заниматься новым строительством, однако впоследствии удалось восстановить Чечню, обеспечить ее безопасность.

Кадыров добавил, что в начале руководства регионом перед ним и его сторонниками стояли другие тяжелые задачи. Сейчас же у руководства новые взгляды для развития экономики Чечни и республики в целом.

Чиновник выразил уверенность в том, что все принятые решения были верными, так как можно увидеть положительный их результат.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Он дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.

