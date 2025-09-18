На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров ответил на вопрос об ошибках прошлого у руководителей Чечни

Кадыров: как руководитель принимал единственно правильные решения для Чечни
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ответил на вопрос, допускали ли ошибки его предшественники на политическом посту и что бы он изменил с момента, когда возглавил регион. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он бы не стал ничего менять, потому что в начале 2000-х годов были другие возможности, и тогда были приняты единственно правильные решения. Чиновник отметил, что в то время не было возможности заниматься новым строительством, однако впоследствии удалось восстановить Чечню, обеспечить ее безопасность.

Кадыров добавил, что в начале руководства регионом перед ним и его сторонниками стояли другие тяжелые задачи. Сейчас же у руководства новые взгляды для развития экономики Чечни и республики в целом.

Чиновник выразил уверенность в том, что все принятые решения были верными, так как можно увидеть положительный их результат.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Он дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.

Ранее Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул коня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами