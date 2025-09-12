На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали авантюрой планы Дании по производству ракетного топлива

Захарова: планы по производству ракетного топлива в Дании являются авантюрой
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Планы запуска в Дании украинского производства твердого ракетного топлива являются авантюрой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Эта авантюра подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что размещение украинского производства может иметь риски дополнительной эскалации. Помимо этого, по словам представителя ведомства, подобное решение «поощряет неонацистов на Украине» на совершение новых преступлений против жителей регионов России.

О планах по запуску производства ракетного топлива в Дании 3 сентября сообщил телеканал TV2. Проект реализует украинская компания FPRT. Завод будет развернут рядом с военно-воздушной базой в Войенсе. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго» производства компании Fire Point.

Ранее Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами