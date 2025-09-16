МИД Дании вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве Владимира Барбина из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ.

Как указали в дипмиссии, в ходе беселы Барбин обратил внимание политического директора МИД Дании Лотте Махон на то, что Министерство обороны России готово провести консультации с польским оборонным ведомством. Дипломат подчеркнул, что планов наносить удары по целям на территории Польши нет. По его словам, максимальная дальность полета российских дронов, использованных при атаке на украинские объекты военно-промышленного комплекса и якобы пересекших польскую границу, не превышает 700 км.

Барбин отметил, что отказ от консультаций, поспешные обвинения России и наращивание военного присутствия НАТО у российских границ лишь усиливают напряженность и показывают стремление альянса продолжать конфликт на Украине.

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что в Варшаве обезвредили беспилотник, замеченный над правительственными зданиями на Парковой улице и над Бельведерским дворцом, где находится резиденция президента Польши.

Позже заместитель главы МВД республики Мацей Душчик сообщил, что операторов беспилотника задержали и допросили ночью. При этом, по словам министра, задержаны были два гражданина Белоруссии. Подробности допроса он разглашать не стал.

Ранее украинца и белоруску задержали за полет дрона над резиденцией президента Польши.