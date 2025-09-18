На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Дании ответила послу России, назвавшему закупки оружия «безумием»

Премьер Фредериксен ответила послу России, что Дания не позволит себя запугать
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания намерена закупать дальнобойное оружие, несмотря на запугивания России. Об этом заявила датский премьер Метте Фредериксен в интервью телерадиокомпании DR.

Так она ответила на слова посла РФ в Дании Владимира Барбина, который назвал «откровенным безумием» обоснование закупок оружия российской угрозой.

«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — отметил Барбин.

Фредериксен заявила, что Российская Федерация пытается угрожать НАТО и европейским странам, чтобы «мы не защищали свои границы».

«Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала она.

16 сентября министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве Владимира Барбина из-за инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Во время беседы Барбин отметил, что отказ от консультаций, поспешные обвинения России и наращивание военного присутствия НАТО у российских границ только усиливают напряженность и показывают стремление альянса продолжать конфликт на Украине.

Ранее украинца и белоруску задержали за полет дрона над резиденцией президента Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами