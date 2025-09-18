Премьер Дании ответила послу России, назвавшему закупки оружия «безумием»

Премьер Фредериксен ответила послу России, что Дания не позволит себя запугать

Дания намерена закупать дальнобойное оружие, несмотря на запугивания России. Об этом заявила датский премьер Метте Фредериксен в интервью телерадиокомпании DR.

Так она ответила на слова посла РФ в Дании Владимира Барбина, который назвал «откровенным безумием» обоснование закупок оружия российской угрозой.

«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — отметил Барбин.

Фредериксен заявила, что Российская Федерация пытается угрожать НАТО и европейским странам, чтобы «мы не защищали свои границы».

«Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала она.

16 сентября министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве Владимира Барбина из-за инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Во время беседы Барбин отметил, что отказ от консультаций, поспешные обвинения России и наращивание военного присутствия НАТО у российских границ только усиливают напряженность и показывают стремление альянса продолжать конфликт на Украине.

