Премьер Дании ответила послу России, назвавшему закупки оружия «безумием»

Дания намерена закупать дальнобойное оружие, несмотря на запугивания России. Об этом заявила датский премьер Метте Фредериксен в интервью телерадиокомпании DR.
Так она ответила на слова посла РФ в Дании Владимира Барбина, который назвал «откровенным безумием» обоснование закупок оружия российской угрозой.
«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — отметил Барбин.
Фредериксен заявила, что Российская Федерация пытается угрожать НАТО и европейским странам, чтобы «мы не защищали свои границы».
«Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала она.
16 сентября министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве Владимира Барбина из-за инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Во время беседы Барбин отметил, что отказ от консультаций, поспешные обвинения России и наращивание военного присутствия НАТО у российских границ только усиливают напряженность и показывают стремление альянса продолжать конфликт на Украине.
Ранее украинца и белоруску задержали за полет дрона над резиденцией президента Польши.