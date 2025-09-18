На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания поддержала предложение отказаться от закупок российской нефти

Трамп: власти Британии поддержали отказ от закупок российской нефти
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

»(Премьер-министр Британии. — «Газета.Ru») Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», — сказал Трамп.

До этого глава Белого дома заявил, что готов ввести новые антироссийские санкции, только если союзники Вашингтона прекратят покупать нефть из России.

13 сентября Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По словам американского лидера, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

Ранее сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку нефти в России.

