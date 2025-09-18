Великобритания поддержала предложение отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

»(Премьер-министр Британии. — «Газета.Ru») Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», — сказал Трамп.

До этого глава Белого дома заявил, что готов ввести новые антироссийские санкции, только если союзники Вашингтона прекратят покупать нефть из России.

13 сентября Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По словам американского лидера, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

Ранее сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку нефти в России.