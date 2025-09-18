На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин рассказал подробности о закрытой встрече Путина с лидерами фракций ГД

Володин: Путин подробно рассказал лидерам фракций ГД о ситуации в зоне СВО
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел с лидерами фракций Госдумы встречу в закрытом формате, в ходе которой поделился подробностями о ситуации в зоне СВО, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте», — сказал спикер Госдумы.

На открытой части встречи Путин сообщил, что в настоящее время на передовых позициях в зоне СВО находится более 700 тысяч бойцов, а также назвал победу в спецоперации одной из ключевых задач России.

13 августа Путин заявил, что Москва в ходе СВО стала крепким тылом для российских войск. Он добавил, что сегодня выпуск критически важной продукции для фронта обеспечивают более 500 предприятий из столицы.

Ранее Песков назвал причину продолжения СВО, несмотря на переговоры.

