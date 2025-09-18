Володин рассказал подробности о закрытой встрече Путина с лидерами фракций ГД

Президент России Владимир Путин провел с лидерами фракций Госдумы встречу в закрытом формате, в ходе которой поделился подробностями о ситуации в зоне СВО, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте», — сказал спикер Госдумы.

На открытой части встречи Путин сообщил, что в настоящее время на передовых позициях в зоне СВО находится более 700 тысяч бойцов, а также назвал победу в спецоперации одной из ключевых задач России.

13 августа Путин заявил, что Москва в ходе СВО стала крепким тылом для российских войск. Он добавил, что сегодня выпуск критически важной продукции для фронта обеспечивают более 500 предприятий из столицы.

