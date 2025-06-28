Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности победы в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление прозвучало во время видеоконференции по случаю открытия молодежных центров в регионах страны, передает ТАСС.

Обращаясь к Полине Черемных, супруге участника СВО с Ямала, глава государства попросил передать бойцам наилучшие пожелания.

«Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал президент.

Президент также подчеркнул, что бойцами СВО гордится вся Россия.

До этого Путин поздравил с Днем молодежи россиян, «исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции». Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в СВО, своим примером задают нравственные ориентиры для молодого поколения россиян, доказывая своей жизнью «какая непреодолимая сила заключена в любви к Отечеству и готовности ставить Родину превыше всего».

Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин повторяет путь Брежнева.