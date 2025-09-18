На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В протестах во Франции участвуют порядка 400 тысяч человек

Le Figaro: свыше 400 тысяч человек участвуют в протестах во Франции
Tom Nicholson/Reuters

В протестах во Франции принимают участие свыше 400 тысяч человек, по всей стране было произведено 99 арестов. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на лидера CGT Софи Бине.

В своем выступлении лидер профсоюза CGT отметила, что утром ее профсоюз насчитал 400 тысяч протестующих. По мнению Софи Бине, это был успех.

«Мы занимаем сильную позицию, протест должен продолжаться, и мы обеспечим его продолжение. С нашей точки зрения, мы должны ковать железо, пока горячо», — заявила Бине.

Le Figaro пишет, что власти, со своей стороны, называют число участвующих в протестах вдвое меньше: по последним данным полиции, переданным газете, утром фиксировались 200 тысяч участников манифестации.

Газета также пишет, что на новом пресс-брифинге Министерство внутренних дел объявило о 99 арестах по всей стране. Эта цифра дополняет 15 арестов, произведенных в Париже в преддверии демонстрации.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

18 сентября министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране зарегистрировали 230 протестных акций, участники заблокировали 95 объектов. По его словам, в четверг утром было задержано 58 человек, из них 11 — в Париже.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, в свою очередь, заявил, что власти ожидают, что число протестующих по всей стране составит около 900 тысяч.

Ранее Эйфелеву башню закрыли из-за протестов в Париже.

