МИД России пообещал не оставить без ответа новые санкции Японии

МИД: Москва будет принимать ответные меры на антироссийские санкции Токио
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия не оставит без ответа санкции Токио против Москвы и будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит принимать ответные меры в отношении недружественных действий других государств, в том числе и асимметричного характера.

12 сентября Япония объявила о введении санкций против 52 российских организаций и 10 граждан России на фоне конфликта на Украине. В частности, ограничения распространяются на детский лагерь «Артек», Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову, а также на Движение первых.

Помимо этого 18 сентября представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что новый 19-й пакет антироссийских санкций Европейского союза может включить новые ограничения против энергоносителей. По его словам, работа над пакетом идет, но комментировать ее до вынесения предложений невозможно.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что Европейский союз представит новый 19-й пакет антироссийских санкций 19 сентября либо 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Япония выдаст многомиллионный кредит Украине.

