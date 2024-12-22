Поклонская поздравила россиян с Йолем

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с кельтским праздником Йоль. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного — того, о чем даже боялись помыслить! Но доброго и нужного для вас и не только», — написала экс-прокурор Крыма.

Поклонская также приложила к посту свое фото, на котором она позирует около украшенной к Новому году елки.

Йоль — это кельтский языческий праздник, в древности его начинали отмечать с ночи солнцестояния – самой длинной и темной ночи в году, после которой мгла постепенно рассеивается, и новую силу обретает дневной свет.

В те дни, когда праздновался этот праздник, дети ходили по домам с подарками в виде яблок с гвоздикой, которые лежали в корзинах из ветвей вечнозеленых растений — ели, можжевельника и стеблей пшеницы, посыпанных мукой. Яблоки представляли солнце, ветви символизировали бессмертие, стебли пшеницы изображали урожай, а мука означала успех, свет и жизнь.

Основные яркие сказочные персонажи йольского фольклора — огромный черный Йольский кот, карающий лентяев и тех, кто не обзавелся новой одеждой к Йолю, а также не соблюдает традиции, и великанша Грюла, которая наказывала непослушных детей.

31 октября Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн и обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках.

В Русской Православной церкви на фоне новостей о Поклонской посетовали на попытки возродить в России язычество. При этом, по словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дело не только в экс-прокуроре Крыма.

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