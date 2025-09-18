Путин внес в Совфед кандидатуру на пост генпрокурора России

В Совет Федерации России поступило представление от президента РФ Владимира Путина, предложившего назначить на должность генерального прокурора своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана (на фото). Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По его словам, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации по кандидатуре Гуцана на пост генпрокурора России на заседании 24 сентября.

С 22 января 2020 года пост генерального прокурора РФ занимает Игорь Краснов. Однако 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала его на должность председателя Верховного суда (ВС) России. Генпрокурор стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни.

О том, что Краснов подал заявление на вакантную должность, председатель ВККС Николай Тимошин сообщил 25 августа. Как рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах, все были в шоке, даже коллеги Краснова в Генпрокуратуре до последнего момента не знали о том, что он подал заявление на должность председателя ВС. Отмечается, что все этапы согласования его кандидатуры прошли без проблем. Таким образом, Краснов может стать первым в стране, кто занимал высшие должности и в следствии, и в прокуратуре, и в суде. Чем еще известен генпрокурор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал сроки внесения кандидатуры Краснова на пост главы Верховного суда.