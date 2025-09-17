Мирошник с иронией отреагировал на новость, что дрон в Варшаве запускал украинец

«Украинский след» в инциденте со сбитым дроном над правительственным зданием в Варшаве не интересен польским властям. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в Telegram-канале.

Посол обратил внимание на то, что премьер-министр Польши Дональд Туск, который обвинил в дронной атаке граждан Белоруссии, пока свои показания не менял, несмотря на то, что польские правоохранители отчитались, что беспилотником управлял украинец. Его депортировали и на пять лет запретили въезд в страну. Также правоохранители сообщили, что доказательств работы молодого человека на спецслужбы каких-либо стран выявлено не было, отметил Мирошник. Он добавил, что 17-летнюю белоруску назвали свидетельницей и разрешили ей остаться в Польше.

«Белорусский след» как-то испарился сам собой, а как же «след украинского террориста»?! А «украинского», не интересно.. выставили и все!» — написал Мирошник.

Вечером 15 сентября Туск сообщил, что в Варшаве обезвредили беспилотник, замеченный над правительственными зданиями на Парковой улице и над Бельведерским дворцом, где находится резиденция президента Польши.

Замглавы МВД республики Мацей Душчик сообщил, что операторов беспилотника задержали и допросили ночью.

Позже представитель варшавской полиции раскрыл гражданство задержанных за запуск беспилотника над резиденцией польского лидера. По его словам, были задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии.

Ранее в Польше нашли еще один беспилотник.