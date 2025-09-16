В МВД Польши рассказали о допросе операторов дрона, сбитого над резиденцией президента

Операторов беспилотника, который был замечен и сбит над правительственным зданием в Польше, допросили ночью. Об этом сообщил портал Wiadomości WP со ссылкой на заместителя главы МВД республики Мацея Душчика.

«Те, кто управлял беспилотником, были задержаны. <…> Эти люди были допрошены ночью. Посмотрим, какими будут результаты этих процедур», — приводятся в публикации слова Душчика.

Он уточнил, что беспилотник был замечен над Бельведерским дворцом в Варшаве, где находится резиденция президента Польши. По словам замглавы МВД республики, Служба государственной безопасности смогла быстро обезвредить дрон и найти людей, управляющих им. Душчик уточнил, что задержали двух человек, они являются гражданами Белоруссии. Подробности допроса задержанных не разглашаются.

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что Служба государственной безопасности нейтрализовала беспилотник, пролетавший над правительственными зданиями на Парковой улице и над дворцом Бельведер в Варшаве. Он уточнил, что обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Рубио не стал прямо обвинять Россию в инциденте с БПЛА в Польше.