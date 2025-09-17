В Польше нашли еще один беспилотник

В Польше обнаружили в лесу еще один беспилотник

В деревне Станиславка в Люблинском воеводстве Польши обнаружен еще один беспилотник. Об этом сообщила радиостанция RMF 24.

Дрон сделан преимущественно из пенополистирола. Он похож на те, что были обнаружены в стране на прошлой неделе, отмечает RMF.

По данным радиостанции, беспилотник упал в лесу и повис на деревьях.

«Мы оцепили территорию и оповестили соответствующие службы и районную прокуратуру в Люблине», — сообщила полиция региона.

В ночь с 9 на 10 сентября более 20 беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них были сбиты. Часть дронов разбилась в Люблинском воеводстве. Прокуратура проводит расследование.

На этой неделе Rzeczpospolita сообщила, что в жилой дом в городе Вырыки во время инцидента с дронами попал не беспилотник, а запущенная с истребителя F-16 ракета. Издание отметило, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в Вырыках.

Ранее сообщалось, что украинцу и белоруске грозит срок за незаконный запуск дрона в Варшаве.