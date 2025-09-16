Украинца и белоруску задержали за полет дрона над резиденцией президента Польши

РИА Новости: в Польше задержали граждан Украины и Белоруссии из-за полета дрона

Гражданин Украины и гражданка Белоруссии задержаны за полет беспилотника над резиденцией президента Польши. Об этом сообщил РИА Новости представитель варшавской полиции.

«После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идет о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет», — рассказал собеседник агентства.

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что в Варшаве обезвредили беспилотник, замеченный над правительственными зданиями на Парковой улице и над Бельведерским дворцом, где находится резиденция президента Польши.

Позже заместитель главы МВД республики Мацей Душчик сообщил, что операторов беспилотника задержали и допросили ночью. При этом, по словам министра, задержаны были два гражданина Белоруссии. Подробности допроса он разглашать не стал.

Ранее Лукашенко отверг возможную причастность Белоруссии к инциденту с дронами в Польше.