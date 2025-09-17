Премьер Индии заявил, что ждет встречи с Путиным в этом году

Моди подтвердил, что ожидает визита Путина в Индию в конце 2025 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце года. Об этом сообщила пресс-служба главы индийского правительства, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года», — говорится в заявлении.

17 сентября Путин провел телефонный разговор с Моди. Российский лидер отметил, что отношения РФ и Индии носят доверительный и дружеский характер. По словам президента России, под руководством Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и добивается хороших результатов в сфере экономики.

Также Путин поздравил Моди с 75-летием. В поздравительной телеграмме он отметил большой вклад премьера в укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Путин собирается посетить Индию до конца текущего года. По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов».

Ранее Моди высказался о будущем отношений России и Индии.