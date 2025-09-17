Лукашенко назвал работу президентом Белоруссии не женским делом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение, что главой республики могла бы быть женщина. Его слова приводит агентство БелТА.
«Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом. <...> Женщина — это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», — сказал он.
До этого Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются.
3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.
