Лукашенко назвал работу президентом Белоруссии не женским делом

Лукашенко усомнился, что президентом Белоруссии могла бы быть женщина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение, что главой республики могла бы быть женщина. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом. <...> Женщина — это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», — сказал он.

До этого Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

