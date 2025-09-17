Депутат Рады Дмитрук заявил, что Киев назначил за его голову $300 тысяч

Правительство Украины назначило за голову депутата Верховной рады Артема Дмитрука вознаграждение в размере $300 тысяч. Об этом парламентарий заявил в колонке ТАСС.

«Например, как строили информационную повестку по мне: ... публичные вознаграждения в $300 тысяч за мою голову», — написал нардеп.

В этой же колонке Дмитрук заявил, что хотел продолжить борьбу с руководством президента Украины Владимира Зеленского внутри республики, но ему пришлось покинуть страну из-за полученных угроз в отношении его семьи. По словам парламентария, он всегда утверждал, что не покинет свою родину, это его дом, могут уехать те, кто ему угрожает.

Также депутат Рады заявил, что украинцам приходится платить до $50 тысяч, чтобы избежать мобилизации и последующей отправки на фронт. Он назвал мобилизацию на Украине террором, отметив, что «охота» на людей ведется на улицах, в транспорте, больницах и даже в их домах.

Ранее депутат Рады заявил, что большинство украинцев выступают за мир.