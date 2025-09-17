На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады раскрыл сумму вознаграждения, назначенного Киевом за его голову

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Киев назначил за его голову $300 тысяч
true
true
true
close
Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Правительство Украины назначило за голову депутата Верховной рады Артема Дмитрука вознаграждение в размере $300 тысяч. Об этом парламентарий заявил в колонке ТАСС.

«Например, как строили информационную повестку по мне: ... публичные вознаграждения в $300 тысяч за мою голову», — написал нардеп.

В этой же колонке Дмитрук заявил, что хотел продолжить борьбу с руководством президента Украины Владимира Зеленского внутри республики, но ему пришлось покинуть страну из-за полученных угроз в отношении его семьи. По словам парламентария, он всегда утверждал, что не покинет свою родину, это его дом, могут уехать те, кто ему угрожает.

Также депутат Рады заявил, что украинцам приходится платить до $50 тысяч, чтобы избежать мобилизации и последующей отправки на фронт. Он назвал мобилизацию на Украине террором, отметив, что «охота» на людей ведется на улицах, в транспорте, больницах и даже в их домах.

Ранее депутат Рады заявил, что большинство украинцев выступают за мир.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами