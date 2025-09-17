На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады заявил, что большинство украинцев выступают за мир

Депутат Рады Дмитрук: свыше 80% украинцев на самом деле выступают за мир
Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доля граждан Украины, на самом деле выступающих за мир, превышает 80%. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке, которая опубликована на сайте ТАСС.

«Почему им [властям Украины] необходимо убрать Дмитрука? Потому что он независимый политик, отстаивающий христианский образ жизни и, что особенно важно сегодня, проповедующий политику мира, которую на Украине поддерживают более 80% граждан», — сказал он.

Дмитрук подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «удерживается у власти только с помощью террора», отправляя недовольных на фронт.

В августе немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) сообщала, что на Украине растет число граждан, которые ради мира готовы отказаться от территорий. В статье отмечается, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь приемлемы для многих жителей Украины.

Ранее в Белом доме повесили карту Украины с утраченными территориями.

