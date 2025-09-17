На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Критиковавший Зеленского депутат назвал причину отъезда с Украины

Депутат Рады Дмитрук заявил, что покинул Украину из-за охоты на его семью
Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что хотел продолжить борьбу с руководством президента Украины Владимира Зеленского внутри Украины, но ему пришлось покинуть страну из-за полученных угроз в отношении его семьи. Об этом он написал в колонке ТАСС.

По словам парламентария, он всегда утверждал, что не покинет свою родину, это его дом, могут уехать те, кто ему угрожает. Однако, наступил момент, «когда обложили со всех сторон», отметил Дмитрук.

Депутат рассказал, что стало тяжело, когда началась «охота» не только лично на него, но и на семью.

«И я понял: защитить их не смогу. Поэтому сегодня я за пределами Украины. Но продолжаю вести свою деятельность», — написал Дмитрук.

Дмитрук — независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались ликвидировать, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе прошлого года ему удалось выехать из страны в Лондон.

Депутат неоднократно выступал с критикой Зеленского и его сторонников. Так, в начале сентября он заявил, что отказ президента от посещения Москвы для переговоров говорит о желании затянуть конфликт.

Ранее украинский вратарь пытался бежать с Украины, но был отправлен в ВСУ.

