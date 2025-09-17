На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что созвонится с вице-премьером Новаком

Путин сообщил, что после совещания с кабмином отдельно позвонит Новаку
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что позвонит вице-премьеру РФ Александру Новаку после совещания с членами правительства страны. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«Хочу к Александру Валентиновичу Новаку обратиться. Александр Валентинович, мы с вами перед этим совещанием разговаривали. У меня есть еще вопросик. Вы сейчас на месте, у себя?» — спросил глава российского государства в ходе совещания.

Вице-премьер ответил, что находится на месте. Путин сообщил ему, что созвонится с ним сразу после завершения совещания.

17 сентября Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с правительством. Основной темой совещания были вопросы комплексного плана развития энергетической, социальной, транспортной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

Перед началом совещания глава российского государства проинформировал членов правительства о телефонном разговоре с премьер-министром Индии, в ходе которого он поздравил Нарендру Моди с 75-летием.

Ранее Путин заявил о необходимости наращивания инфраструктуры «Движения первых».

