Путин проводит совещание с правительством

Путин проводит совещание на тему развития инфраструктуры с правительством

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с правительством. Об этом сообщил Кремль.

Основной темой совещания были вопросы комплексного плана развития энергетической, социальной, транспортной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

Перед началом совещания глава российского государства проинформировал членов правительства о телефонном разговоре с премьер-министром Индии, в ходе которого он поздравил Нарендру Моди с 75-летием.

Согласно пресс-релизу, в ходе конференции заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин должен представить доклад по комплексному плану развития инфраструктуры РФ до 2036 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил заместителю руководителя администрации главы государства Максиму Орешкину подготовить проекты поручений по развитию инфраструктуры в регионах. Замруководителя администрации президента ответил, что с учетом всех согласований потребуется около месяца. В ответ Путин отметил, что такие вещи не принимаются «с кондачка».

Ранее Путин заявил о необходимости наращивания инфраструктуры «Движения первых».