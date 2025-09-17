Обмены территориями или попытка «соблазнить» президента России Владимира Путина возобновлением товарооборота с Соединенными Штатами в вопросе Украины не сработают. Об этом во время посольского круглого стола по тематике урегулирования украинского конфликта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, трансляция проводилась на YouTube-канале ведомства.

«Кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так», — заявил он.

Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, требуя изоляции российской стороны, конфискации ее активов и передачи Украине, не хочет позволить западным представителям следовать здравому курсу.

До этого глава МИД заявил, что украинская сторона пытается саботировать действующую линию Соединенных Штатов на урегулирование конфликта.

Помимо этого, министр, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России, заявил, что российские военные никогда не наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Ранее Лавров сравнил европейских лидеров с «пикейными жилетами».