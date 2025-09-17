На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил попытки «соблазнить» Путина условиями по Украине

Лавров: попытка соблазнить Путина торговлей не поможет в вопросе Украины
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Обмены территориями или попытка «соблазнить» президента России Владимира Путина возобновлением товарооборота с Соединенными Штатами в вопросе Украины не сработают. Об этом во время посольского круглого стола по тематике урегулирования украинского конфликта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, трансляция проводилась на YouTube-канале ведомства.

«Кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так», — заявил он.

Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, требуя изоляции российской стороны, конфискации ее активов и передачи Украине, не хочет позволить западным представителям следовать здравому курсу.

До этого глава МИД заявил, что украинская сторона пытается саботировать действующую линию Соединенных Штатов на урегулирование конфликта.

Помимо этого, министр, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России, заявил, что российские военные никогда не наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Ранее Лавров сравнил европейских лидеров с «пикейными жилетами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами