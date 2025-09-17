Лавров сравнил европейских лидеров с «пикейными жилетами»

Европейские лидеры, рассуждающие об отправке войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, напоминают «пикейных жилетов», изображающим из себя крупных деятелей, а на деле не способны ничего сделать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров вспомнил о писателях-сатириках Илье Ильфе и Евгении Петрове, которые в романе «Золотой теленок» описали ситуацию, когда люди в начале советской власти собирались в общественных местах и рассуждали о политике Франции, Британии, Советского Союза. По словам министра, этих людей писатели назвали «пикейными жилетами».

«То есть люди, которые ни за что не отвечают, но которые любят изображать из себя крупных деятелей и поговорить о вещах, о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии», — сказал Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования конфликта на Украине.

В рамках круглого стола 17 сентября Лавров также исключил присутствие Европы за столом переговоров по Украине. Он отметил, что европейские лидеры достаточно беспардонно пытаются отвоевать себе место среди переговорщиков, но из-за их позиции по урегулированию конфликта, делать им там нечего.

Ранее в МИД РФ заявили о ежедневном саботаже договоренностей России и США.