Новый губернатор российского региона уволил двух министров

Губернатор Паслер уволил двух министров из правительства Свердловской области

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер снял с должности двух министров. Об этом сообщает «E1.RU».

Трудовые договоры расторгнуты с министром экономики Русланом Садыковым и с министром цифрового развития Михаилом Пономарьковым.

Их обязанности возложены на замов: Татьяну Гладкову и Алексея Сабурова.

Правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения губернатором Дениса Паслера.

С 16 сентября все министры региона и заместители губернатора работают в статусе исполняющих обязанности до того, как глава не назначит на должности новых или оставит прежних чиновников.

Накануне стало известно, что Паслер набрал на выборах главы региона 61,3% голосов. Второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов избирателей, третье — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 12,66% голосов, четвертое — Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, пятое — Рант Краев (партия «Новые люди») с 2,72%.

Ранее Паслер обратился к гражданам со словами «Бог даст деточку, даст и денежку».