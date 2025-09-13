Кадыров рассказал о ситуации с безработицей в Чечне

Кадыров: уровень безработицы в Чечне сократился до 4,5% за 18 лет

Уровень безработицы в Чечне сократился почти в 17 раз — с 76% в 2007 году до 4,5% к настоящему времени. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Чиновник добавил, что в тот год население республики составляло 950 тысяч человек, сегодня — 1 миллион 570 тысяч. Он подчеркнул, что удалось не просто уменьшить процент безработицы, а удалось снизить ее, несмотря на существенный рост населения.

Кадыров высказал мнение, что с такими темпами проблема безработицы в Чечне может быть решена в ближайшие несколько лет. По его словам, отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма, реализация крупных инвестиционных проектов.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране остается на историческом минимуме, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы — численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения.

