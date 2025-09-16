Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным «без каких-либо условий»

Зеленский готов встретиться с Трампом и Путиным без каких-либо условий

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий».

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — сказал он.

При этом Зеленский уточнил, что не намерен приезжать в Москву для такой встречи. По его словам, переговоры можно провести в другой стране, есть много предложений.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

В ответ на это предложение Зеленский сказал, что Путин «может приехать в Киев».

Ранее Трамп призвал украинского лидера заключить сделку.