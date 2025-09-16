На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша уведомила Белоруссию о задержании белоруски из-за инцидента с БПЛА

МИД Белоруссии: Варшава уведомила Минск о задержании белоруски за запуск дрона
Global Look Press

Варшава официально уведомила Белоруссию о задержании гражданки республики за запуск беспилотника над Бельведерским дворцом, где находится резиденция президента Польши. Об этом ТАСС сообщили в МИД Белоруссии.

В ведомстве отметили, что гражданка Белоруссии подозревается в запуске дрона в зоне действия запрета на полеты, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка. В МИД республики выразили надежду, что польская сторона добросовестно исполнит свои обязательства по обеспечению эффективной защиты прав подозреваемой, включая право на справедливое рассмотрение дела.

16 сентября представитель варшавской полиции в беседе с РИА Новости рассказал, что в Польше задержали гражданина Украины и гражданку Белоруссии за полет дрона над резиденцией польского лидера. Уточняется, что речь идет о 21-летнем украинце и 17-летней белоруске.

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве обезвредили беспилотник, замеченный над правительственными зданиями на Парковой улице и над Бельведерским дворцом.

Позже замглавы МВД Польши Мацей Душчик сообщил, что операторов беспилотника задержали и допросили ночью. При этом, по словам министра, задержаны были два гражданина Белоруссии. Подробности допроса он разглашать не стал.

Ранее в России допустили новый раздел Польши.

Прилет дронов в Польшу
