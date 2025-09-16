На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Единой России» рассказал о встрече Путина с лидерами фракций

Васильев: Путин встретится с лидерами парламентских фракций в четверг
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 сентября, встретится с лидерами парламентских фракций. Об этом заявил глава фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.

«Вопрос решен. Эта встреча будет в четверг», — заявил он.

До этого стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с Путиным и выступил перед депутатами на первом пленарном заседании осенней сессии. По словам Володина, вчера он достаточно подробно обсудил с российским лидером планы Госдумы, которые до этого проговаривались с руководителями фракций.

15 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии, подводя итоги единого дня голосования, заявила, что на сайт ЦИК со старта выборов было совершено свыше 500 тысяч хакерских атак.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами