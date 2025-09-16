Глава «Единой России» рассказал о встрече Путина с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 сентября, встретится с лидерами парламентских фракций. Об этом заявил глава фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.

«Вопрос решен. Эта встреча будет в четверг», — заявил он.

До этого стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с Путиным и выступил перед депутатами на первом пленарном заседании осенней сессии. По словам Володина, вчера он достаточно подробно обсудил с российским лидером планы Госдумы, которые до этого проговаривались с руководителями фракций.

15 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии, подводя итоги единого дня голосования, заявила, что на сайт ЦИК со старта выборов было совершено свыше 500 тысяч хакерских атак.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.