Шойгу рассказал о сотрудничестве России и Ирака

Шойгу: контакты РФ и Ирака становятся интенсивнее, есть что обсудить
Алексей Никольский/РИА Новости

Контакты между Российской Федерацией и Республикой Ирак становятся интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

16 сентября Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад.

Чиновник отметил, что его визит в Ирак будет очень насыщенным, несмотря на сжатый срок. Шойгу выразил надежду на то, что вся программа, которую предполагала российская сторона, будет выполнена. Он добавил, что представителям РФ и Ирака «есть что обсудить», предстоит конструктивный разговор.

В июле руководитель комитета по работе с Ираком Ассоциации экспортеров и импортеров Юлия Куварзина заявила «Газете.Ru», что иракское государство может стать перспективным партнером для России. По ее словам, сегодня Ирак — одно из самых перспективных направлений для выхода на ближневосточные рынки. Население страны превышает 46 млн человек, при этом более 70% живут в городах.

Ранее экс-посол США сделал признание об американской операции в Ираке.

