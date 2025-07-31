В России назвали перспективного торгового партнера

Ирак может стать перспективным партнером для России, заявила «Газете.Ru» руководитель комитета по работе с Ираком Ассоциации экспортеров и импортеров Юлия Куварзина.

«Ирак — одно из самых перспективных направлений для выхода на ближневосточные рынки. Население страны превышает 46 млн человек, при этом более 70% живут в городах. Это молодой рынок с медианным возрастом 19 лет, активно потребляющий и быстро развивающийся. Почти 90% товаров на полках — импортные. А к российской продукции у иракцев традиционно высокое доверие: она воспринимается как качественная и стабильная альтернатива западным брендам», — отметила Куварзина по итогам встречи российских компаний с иракскими дистрибьюторами, логистическими операторами и отраслевыми экспертами в Москве.

Участники встречи охарактеризовали Ирак как один из самых перспективных и в то же время недооцененных в регионе Ближнего Востока. По их мнению, Россия может поставлять в Ирак продукты питания (особенно кондитерские изделия, муку, масло), строительные материалы, фармацевтику, косметику и бытовую химию,

товары повседневного спроса.

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