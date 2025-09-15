Исламские страны призвали приостановить членство Израиля в ООН

Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к объединению для приостановки членства Израиля в ООН

Арабские и исламские страны призвали к координации усилий для приостановки членства Израиля в ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе подтвердили необходимость противодействовать планам Тель-Авива.

«Подтверждается необходимость противодействия планам Израиля по навязыванию нового статус-кво в регионе, поскольку они представляют прямую угрозу региональной и международной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля предупредил об экономической изоляции страны.